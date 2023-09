SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos foi preso na noite de sábado (9) por suspeita de ter atirado contra uma viatura da Polícia Militar um dia antes em Santos, no litoral paulista. O ataque deixou uma pessoa morta e quatro feridos, entre eles um soldado do 2º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), no momento da prisão, o suspeito estava ferido e foi levado por uma ambulância à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Noroeste. Depois, ele foi levado à Santa Casa de Santos, onde teria passado por uma cirurgia.

No hospital, "o homem foi reconhecido pelos PMs e ficou internado sob escolta policial", informou a SSP. O soldado atingido pelos disparos, ferido no ombro, ficou internado e estava em observação até a noite de sábado.

O ataque ocorreu por volta das 18h30 no bairro Castelo, em Santos. A secretaria disse que um homem numa bicicleta atirou em direção ao carro do 2º Baep. Outras quatro pessoas que estavam na rua foram atingidas e foram socorridas, mas uma mulher de 22 anos não resistiu aos ferimentos.

Sargento aposentado foi morto a tiros

O ataque à vitura do Baep ocorreu poucas horas antes de um sargento aposentado da PM paulista ser morto a tiros na tarde desta sexta-feira (8), após ser atacado por criminosos enquanto varria a rua em frente de casa, em São Vicente, cidade vizinha a Santos.

Imagens de câmeras de segurança mostram a aproximação de duas motos, ocupadas por quatro suspeitos. Quando o primeiro veículo se aproxima do sargento Gerson Antunes Lima, 55, o garupa salta com a arma em punho e atira sem dar chances para Lima. Com a vítima na calçada, o criminoso realiza mais disparos.

Os dois ataques ocorreram quatro dias após o fim da Operação Escudo, que deixou 28 mortos na Baixada Santista. Lima é o oitavo policial militar morto na Baixada Santista desde janeiro deste ano, o sétimo inativo.

Segundo a SSP, outros 12 policiais já foram feridos na região neste ano: oito deles em serviço, três em folga e um inativo. A Escudo foi desencadeada após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, 30, da Rota. Três suspeitos foram indiciados pelo homicídio do soldado.