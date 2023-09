RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Serviços de meteorologia emitiram alertas de novos temporais no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (11), com riscos de inundação e alagamentos. Até o momento, a Defesa Civil estadual registra 43 mortos com as chuvas da última semana.

Os temporais desta semana começarão na região Sul do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que vê riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvore e alagamento.

O Inmet prevê chuvas de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora, e queda de granizo. O alerta inclui 117 municípios do sul do estado. Não abrange as áreas mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias.

A consultoria MetSul prevê que o novo episódio de chuva extrema traz riscos de inundações e alagamentos. Projeta que o volume de chuva no centro, no oeste e no sul do estado pode acumular em apenas três a quatro dias volumes equivalentes ao dobro da média histórica de precipitação do mês.

"Os volumes de chuva desta semana serão suficientemente altos para provocar alagamentos em áreas urbanas e rurais, além de inundações. Volumes excessivos em poucas horas trazem ainda o risco de inundações repentinas localizadas", diz.

As chuvas, explica, podem agravar a condição hidrológica dos rios que já passam por cheias. "Os rios que preocupam são o Quaraí, Ibirapuitã, Jaguarão, Piratini e Camaquã, no oeste e no sul. No centro do estado, atenção maior com os rios Ibicuí e Jacuí."

Neste domingo (10), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul disse que registrou mais uma morte relacionada às chuvas que devastaram municípios gaúchos. Agora, são 43 vítimas no estado --outra morte ocorreu em Santa Catarina.

O número de pessoas fora de suas casas em cidades gaúchas também subiu. São 3.798 desabrigados (dependem de abrigos públicos) e 11.642 desalojados (podem se acomodar na casa de parentes e amigos). Antes, até a noite de sábado (9), eram contabilizados 3.193 e 8.282, respectivamente.

Há 224 pessoas feridas e 46 permanecem desaparecidas, sendo 30 na cidade de Muçum, oito em Lajeado e oito em Arroio do Meio.

O estado recebeu neste domingo uma comitiva do governo federal, liderada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), que anunciou um pacote de R$ 741 milhões para financiar as medidas de amparo aos municípios atingidos pelas chuvas e enchentes que já causaram 43 mortes no Rio Grande do Sul.

Alckmin visitou o estado na companhia de oito ministros e do governador Eduardo Leite (PSDB). O vice-presidente assumiu a presidência enquanto Lula está na reunião do G20 em Nova Déli, na Índia.