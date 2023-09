SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares foram alvo de pelo menos três ataques a tiros na Baixada Santista, no litoral paulista, entre sexta-feira (8) e este sábado (9). Duas pessoas morreram --entre elas, um sargento aposentado da PM-- e cinco ficaram feridas nos ataques. Dois policiais, baleados, estão internados.

Após dois ataques na tarde de sexta, um policial de 36 anos foi ferido com três tiros, na perna, no glúteo e no tórax na noite de sábado. Ele foi socorrido e levado a um hospital, onde passou por cirurgia e ficou internado.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública), do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu reforçar o policiamento da Baixada Santista com equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), equipes de inteligência e de um setor chamado PM Vítima, especializado na investigação de crimes contra policiais.

Segundo a pasta, uma perícia encontrou estojos vazios e munições de calibres 380 e .40 no local do ataque contra o PM no sábado. A arma de fogo do policial também foi apreendida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de São Vicente. "A Deic de Santos realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias do caso e prender os autores do crime", disse a SSP, em nota.

O ataque ocorreu no Cidade Náutica. Um dia antes, o sargento aposentado Gerson Antunes Lima, 55, foi morto a tiros no mesmo bairro.

Neste último caso, imagens de câmeras de segurança mostraram que ele foi morto em uma ação que envolveu quatro suspeitos, que se aproximaram em duas motos. Quando o primeiro veículo se aproxima do PM aposentado, o garupa salta com a arma em punho e atira. Com a vítima na calçada, o criminoso realiza mais disparos.

No mesmo dia, por volta das 18h30, uma viatura do 2º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foi atacada por um homem armado no bairro Castelo, em Santos, segundo a SSP. Um PM ficou ferido no ombro, e outras quatro pessoas que estavam na mesma rua ficaram feridas. Uma mulher de 22 anos morreu.

Um homem de 18 anos foi preso por suspeita de ter atacado a viatura. A secretaria diz que, no momento da prisão, o suspeito estava ferido e foi levado por uma ambulância à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Noroeste. Depois, ele foi levado à Santa Casa de Santos, onde teria passado por uma cirurgia.

Oito policiais já foram mortos na Baixada em 2023

O sargento Lima é o oitavo policial militar morto na Baixada Santista desde janeiro deste ano, o sétimo inativo. Segundo a SSP, outros 12 policiais já foram feridos na região neste ano: oito deles em serviço, três em folga e um inativo.

Os ataques desta sexta e sábado tiveram início quatro dias após o fim da Operação Escudo, que deixou ao menos 28 suspeitos mortos na Baixada Santista. A operação teve denúncias por moradores de que pessoas inocentes ou desarmadas foram executadas, e que houve invasões de casas por policiais mascarados e casos de tortura. Quando consultada sobre esses casos, a SSP afirmou que todas as mortes estavam sendo investigadas com isenção e que laudos não indicavam a prática de tortura.

A Escudo foi desencadeada após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, 30, da Rota, em julho. Três suspeitos foram indiciados pelo homicídio do soldado.