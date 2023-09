SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair durante um show aéreo neste domingo (10), em Börgönd, na Hungria.

O piloto, Vilmos Rózsavölgyi, de 67 anos, e seu filho, Árpád Rózsavölgyi, de 37 anos, morreram na queda da aeronave durante o evento pelo Dia da Aviação de Börgönd, na Hungria.

Quatro pessoas que estavam em um carro próximo ao local do impacto sofreram queimaduras graves e foram hospitalizadas.

Vídeo do acidente mostra o avião realizando manobras de rotação enquanto sobe e desce antes de mergulhar e explodir. A causa do acidente ainda não foi determinada. O restante do evento foi cancelado, e os visitantes tiveram de sair do local.