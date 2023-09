SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo anunciou que realizará um exercício de segurança para "eventos de grande porte" nesta quarta-feira (13).

O consulado, localizado na Chácara Santo Antônio, ficará fechado ao público e não atenderá solicitantes de visto nesta quarta-feira (13). O exercício de segurança acontecerá entre 8h e 13h. As ruas Henri Dunant e Thomas Deloney ficarão interditadas das 7h às 14h.

A iniciativa visa preparar os funcionários para emergências, além de coordenar as possíveis ações com agentes públicos situados próximos ao consulado. Exercícios como esse são regulares em órgãos diplomáticos do governo dos EUA, e já ocorreram na sede de São Paulo em 2014 e 2016.

O treinamento envolverá carros de polícia, ambulâncias, helicópteros, alarmes e explosões, e terá a participação de bombeiros, agentes de saúde, policiais civis e militares. Folhetos informativos serão distribuídos dias antes aos moradores vizinhos esclarecendo sobre o exercício.