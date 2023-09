SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória após se engasgar com uma coxinha em São Bento do Sul, em Santa Catarina, no sábado (9).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um homem que estava com obstrução de vias aéreas e que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, disse a corporação.

Familiares relataram que ele se engasgou enquanto comia uma coxinha.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem deitado em casa, sem pulsação. Os bombeiros desobstruíram as vias aéreas e iniciaram o procedimento de reanimação cardíaca.

Após 20 minutos de massagem cardíaca, os batimentos foram restabelecidos. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Saúde para saber a situação médica do paciente, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.