RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (10) a 10ª vítima de uma chacina em Mata de São João (a 62 km de Salvador), na Bahia, ocorrida no fim de agosto. O menino de 12 anos, que teve o corpo queimado no ataque, estava internado no Hospital Geral do estado, em Salvador.

O garoto conseguiu se esconder dos criminosos, mas teve cerca de 60% atingido pelo fogo -o grupo incendiou a casa após o ataque. Ele ficou internado por duas semanas, em estado gravíssimo, e não resistiu.

No último dia 28, um grupo de quatro pessoas invadiu uma casa para matar um homem identificado como Preá. Um dos autores da chacina, segundo a polícia, era um traficante. Ele tinha como alvo o ex-namorado da atual companheira.

Os homens entraram na casa, localizada no Portal do Lunda, zona rural de Mata de São João, e mataram sete das nove pessoas que estavam no local. A casa foi incendiada. Entre os mortos estavam a mãe e os irmãos da mulher que havia se relacionado com o autor do crime.

Uma criança de 2 anos, que sobreviveu, teria sido poupada pelos criminosos, de acordo com a polícia.

O garoto de 12 anos se escondeu embaixo de uma cama e, mesmo com o corpo queimado, conseguiu fugir até a casa de vizinhos, onde pediu ajuda. Duas mulheres que abriram a porta para acolher o garoto foram mortas a tiros pelos bandidos.

Dois homens suspeitos de participação na chacina morreram em confronto com a polícia no dia 29. Segundo a Polícia Civil, eles resistiram à prisão e dispararam contra os policiais, que teriam revidado. Outro suspeito foi preso em flagrante.

Um quarto homem suspeito de envolvimento com a chacina foi morto também em confronto, segundo a polícia, no último dia 5.