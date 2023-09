SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Delação de Cid, Lula já invocou tribunal que agora nega conhecer, Justiça determina novas eleições no PSDB e outras notícias para começar esta terça-feira (12).

G20

Lula, que já estudou recorrer ao TPI, diz que 'nem sabia da existência' do tribunal. Petista garantiu que Vladimir Putin, alvo de mandado de prisão da corte, não seria detido se viesse ao Brasil.

UNIÃO EUROPEIA

Lula pede reunião com chefes de Estado para resolver ou abandonar de vez acordo UE e Mercosul. Presidente disse ser necessário chegar a um sim ou um não, porque "ninguém aguenta mais".

MERCADO

Ministros do STF decidem que sindicatos podem cobrar contribuição de não sindicalizados. Caso tem repercussão geral e valerá para todas as entidades do país.

STF

PGR aponta propósito criminoso no 8/1 ao pedir condenação de bolsonaristas. Em alegações finais ao STF, Procuradoria diz que plano era 'plenamente difundido e conhecido' e visava implantar regime autoritário.

POLÍTICA

Justiça determina novas eleições no PSDB nacional em revés para Eduardo Leite. Decisão foi tomada por juíza de Brasília, a pedido de Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo (SP).

GOVERNO TARCÍSIO

Coronel de SP pivô de crise no 7/9 ganha superpoderes na PM de Tarcísio. Polícia diz não haver impedimento para oficial exercer 'funções inerentes ao seu posto hierárquico'.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin recebe Kim e traz Coreia do Norte para a Guerra Fria 2.0. Aumento de cooperação alarma EUA em meio a tensão com Seul e conflito na Ucrânia.

FEMINICÍDIO

Brasileiro foragido nos EUA entra na lista de procurados da Interpol. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada na frente dos filhos dela.

ESPORTE

Fifa torna mundiais as penas aplicadas a 11 brasileiros afastados por apostas. Três deles estão banidos do futebol por participação em esquema de manipulação de partidas.

MODA

Riachuelo recolhe roupa associada ao Holocausto de suas lojas após críticas. OUTRO LADO: Empresa define como infelicidade a escolha e diz que não houve intenção de fazer alusão ao período histórico.

LIVROS

Biografia de Elon Musk o pinta de médico do mundo e monstro como pessoa. Livro de Walter Isaacson o retrata como anarcocapitalista hipercompetitivo, messiânico e desconhecedor da empatia.