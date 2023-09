BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Duas mulheres foram agredidas por quatro policiais militares com golpes de cassetete durante abordagem no último sábado (9) em Leopoldina (MG), município da Zona da Mata, a 320 km de Belo Horizonte. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação dos PMs.

Em nota, a Polícia Militar afirma que vai investigar a conduta dos policiais.

A abordagem ocorreu no encerramento do terceiro dia da Feira da Paz, evento anual com shows, gastronomia e artesanato no parque de exposições da cidade.

Nas imagens, um dos PMs aparece discutindo com uma das mulheres em uma rua da cidade. No áudio é possível ouvir o policial dizer "presta atenção" e "respeita a polícia", e na sequência atinge a mulher com um cassetete.

A mulher consegue afastar o policial, que tenta outro golpe e erra. Os demais PMs a cercam. Outra mulher aparece, tenta defender a que estava sendo agredida e também é golpeada com cassetete pelos policiais.

A Polícia Militar afirmou, também em nota, que na saída da Feira da Paz ocorreram diversos focos de brigas e que, "neste ínterim, houve a necessidade do uso da força".

"Devido ao ocorrido, será realizada apuração, através dos registros institucionais, vídeos e relatos recebidos pela Polícia Militar, no intuito de analisar a legalidade da atuação policial diante dos confrontos ocorridos nesta data", afirma a nota.