SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante após armar o roubo do celular da ex-namorada para ver se ela estava com outra pessoa. O caso aconteceu na última quarta-feira (6), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Dois homens foram presos em flagrante após o roubo de um aparelho celular de uma mulher. Ela reconheceu um dos suspeitos como o ex-namorado, informou a Polícia Civil.

O homem teria forjado o crime para ter acesso ao telefone da ex e saber se ela estava com outra pessoa, segundo a TV Globo. A mulher reconheceu o ex-namorado como um dos suspeitos ao assistir às imagens das câmeras de segurança.

Nas imagens, ele conversa com o comparsa minutos antes de abordar a mulher e, em seguida, os dois fingem que não se conhecem e vão para lugares diferentes. Após o roubo, o segundo homem vai para o mesmo lugar para onde foi o ex-namorado dela.

Os dois responderão pelo crime de roubo, informou a Polícia Civil. Além disso, o ex-namorado da mulher também responderá por crime previsto na Lei Maria da Penha.