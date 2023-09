SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do brasileiro de 44 anos que morreu após uma discussão de trânsito em Portugal chegou nesta terça-feira (12) ao Brasil para ser velado e sepultado.

O velório de Amandio Junior será realizado a partir das 18h desta terça, na igreja Matriz Sagrada Família, em Presidente Epitácio (SP). Na quarta (13), no mesmo local, às 7h, acontecerá uma missa de corpo presente.

O enterro acontece também na quarta, às 10h, no Cemitério Horto da Igualdade, segundo publicações da família nas redes sociais.

O CASO

Amandio Junior, que morava na freguesia de Quarteira, voltava da praia com amigos na noite de ontem quando discutiu com um motociclista que avançou sobre a faixa de pedestres, informaram testemunhas.

O motociclista deu um mata-leão no brasileiro, que desmaiou e agonizou por 40 minutos na rua, localizada no centro da cidade. A morte de Amândio foi constatada ainda no lugar da confusão, segundo testemunhas.

O motociclista, um português residente na França, segundo a imprensa local, ficou no lugar da agressão e foi preso pela Guarda Nacional Republicana.

À época, o Itamaraty disse ao UOL que o Consulado Geral do Brasil em Faro vinha prestando assistência consular aos familiares do nacional brasileiro falecido, além de manter o contato com as autoridades policiais portuguesas.