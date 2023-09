SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13) após esfaquear seus ex-chefes, um homem e uma mulher, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O detido confessou o crime, segundo a Polícia Civil, e disse que o ataque ao casal foi motivado por dívidas trabalhistas.

Guardas-civis patrulhavam ruas do bairro Parque Marabá quando foram avisados do ataque. Os agentes identificaram os feridos e os socorreram. Devido aos ferimentos, a vítima do sexo masculino foi transferida para o Hospital Geral de Pirajuçara.

Uma outra equipe da GCM conseguiu localizar o suspeito. A roupa que ele vestia tinha manchas de sangue, que permitiram a identificação dele. Ao ser localizado, ele admitiu, de acordo com a polícia, ter atacado o casal.

Na delegacia, o preso contou aos policiais civis que ficou escondido nas proximidades da casa até conseguir entrar nela. Também afirmou ter esfaqueado o casal por vingança.

Aos guardas, ele disse que esperava ser promovido e que estava com três meses de salários atrasados. Afirmou, ainda, estar com problemas financeiros.

O casal esfaqueado não corre risco de morrer, conforme a gestão municipal.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra.