SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 1-azul do Metrô de São Paulo apresentou problemas técnicos na manhã desta quinta-feira (14) e operou com velocidade reduzida.

No início da operação, houve falha de comunicação de um trem com o sistema de sinalização da estação Armênia e o veículo precisou ser rebocado por outra composição até uma área de estacionamento na região do Tucuruvi.

Por causa dos problemas, os trens da linha 3-vermelha também circulavam com restrição de velocidade.

As composições e as estações ficaram lotadas e passageiros reclamaram.

O Metrô chegou a informar que a situação estava sendo normalizada, mas minutos depois passageiros relataram problemas na estação Sé, no centro da capital.

Das 6h25 às 6h27, um trem na estação Sé, sentido Jabaquara, aguardou para seguir viagem, após atuação indevida de um botão de emergência da porta por passageiro não identificado. O trem seguiu viagem normalmente após a normalização do equipamento.