SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A consultora Daniele Nogueira Milani, 39, morreu em acidente de carro na BR-174, que liga Boa Vista a Pacaraima, em Roraima. Natural de São Paulo, ela trabalhava na OIM (Agência da ONU para as Migrações) na área de gestão de informação.

Atuava no apoio a imigrantes vulneráveis na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, por meio da Operação Acolhida, realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente, um capotamento ocorrido na tarde de terça-feira (12). O motorista, Daniele e outras três mulheres, todas funcionárias da OIM, estavam no carro da organização, a caminho de Pacaraima. Os feridos foram levados ao Hospital Geral de Roraima.

"A dedicação e compromisso de Daniele serão sempre lembrados por seus colegas. Sua contribuição e impacto na organização foram evidentes", diz nota de pesar divulgada pela OIM. A agência declarou um dia de luto oficial.

A morte foi lamentada também pelo Ministério do Desenvolvimento e por organizações como ONU Mulheres, Médicos Sem Fronteiras, Cáritas e Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados.

Daniele trabalhava há quatro meses em Roraima. Era formada em ciências econômicas pela Universidade de Brasília e pós-graduada em relações internacionais pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Também estudou migração e direitos humanos na Universidade de Bristol.