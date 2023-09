SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento em que um homem "se disfarça" de saco de lixo para não levantar suspeitas e invadir o local em Uberlândia (MG).

A ação foi registrada na madrugada desta quinta-feira (14) em um condomínio do bairro Santa Mônica.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito fica encolhido e coberto por uma espécie de capa ao lado de um poste antes de entrar no prédio.

Ele consegue entrar no condomínio usando um objeto pontiagudo para abrir a fechadura da porta e, por pouco, não cruza com um morador, explicou ao UOL o jornalista Kauê Altrão, um dos moradores do condomínio.

"Deu para ver que o cara estava na esquina ao lado do prédio, no chão, como se estivesse se fingindo de lixo, esperando o movimento que deveria ter por perto, talvez de carros ou pessoas, acabar", Kauê Altrão, ao UOL.

O suspeito fugiu cerca de dois minutos após entrar sem levar nada.

A fechadura da porta do condomínio foi trocada, mas, ainda assim, os moradores foram surpreendidos por outra invasão na madrugada desta quinta-feira (14), quando uma pessoa pulou o muro, não conseguiu levar objetos e acionou o alarme do prédio tentando fugir.

A administração do prédio deve registrar um boletim de ocorrência sobre as invasões sequenciais na tarde de hoje.

OUTRAS INVASÕES

Um boletim de ocorrência de furto na área comum do prédio já tinha sido registrado em 5 de setembro.

Na ocasião, a síndica do prédio contou à polícia que uma televisão e bicicletas foram levadas em duas invasões consecutivas ao prédio. Tudo foi registrado por câmeras de segurança.