A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (14), em Foz do Iguaçu, no Paraná, dois brasileiros que estavam foragidos da Justiça. Os dois foram encontrados no Paraguai pela polícia local. Um deles é Wellington Macedo, acusado de tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022. O outro preso, segundo a PF, é suspeito de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Horas depois, a PF anunciou a prisão de uma mulher, também suspeita de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

As prisões ocorreram com apoio da Polícia Nacional do Paraguai, por meio de acordo de colaboração internacional entre os governos brasileiro e paraguaio. A polícia paraguaia entregou os três à PF em Foz do Iguaçu (PR)

Em agosto, a Justiça do Distrito Federal condenou Wellington Macedo a seis anos de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de expor a integridade física da população mediante uso de explosivo, que foi colocado próximo de um caminhão-tanque que estava estacionado nos arredores do aeroporto.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou, em uma rede social, mensagem sobre as prisões. “Agradeço o trabalho da polícia do Paraguai na execução de importantes prisões de brasileiros acusados de crimes relativos ao 8 de janeiro e outros atos delituosos, a exemplo da bomba no aeroporto de Brasília. E mais uma vez homenageio a nossa Polícia Federal pela eficiência”, disse.

Tags:

8 de janeiro | Atos Golpistas | Justiça | Paraguai | Polícia Federal | prisão de suspeitos