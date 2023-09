SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Polarização entre petistas e bolsonaristas segue intacta, STF condena réus do 8/1, Cuba diz que não tem como pagar dívida com Brasil e outras notícias para começar esta sexta-feira (15).

GOVERNO LULA

Polarização entre petistas e bolsonaristas segue intacta quase 1 ano após eleição, aponta Datafolha. 25% dos ouvidos se dizem bolsonaristas convictos, enquanto 29% afirmam ser 100% petistas.

GOVERNO LULA

Lula tem aprovação estável de 38%, e reprovação sobe para 31%, segundo Datafolha. Expectativa negativa acerca do futuro do governo do petista sobe de 21% para 28%, segundo pesquisa desta semana.

POLÍTICA

Cid confessou à PF ter entregue dinheiro das joias nas mãos de Bolsonaro, diz revista. Parte do valor da venda de dois relógios foi entregue, de forma parcelada, nos EUA e no Brasil, segundo reportagem.

STF

STF condena a até 17 anos de prisão primeiros réus julgados por ataques golpistas de 8/1. Ministros responsabilizam 3 acusados por crimes como associação criminosa e golpe de Estado e definem multa coletiva de R$ 30 milhões.

DROGAS

Pacheco apresenta PEC para criminalizar de qualquer posse de drogas. Iniciativa mudaria Constituição e é reação ao STF, que tem julgamento em curso sobre descriminalização da maconha para uso pessoal.

MERCADO

Deputado do PT inclui e Câmara aprova permissão para governo pagar piso menor da saúde em 2023. Governo previa fazer consulta ao TCU sobre o tema, mas ainda não formalizou documento.

GOVERNO LULA

Cuba diz que não tem como pagar dívida com Brasil e pede flexibilidade de governo Lula. Petista volta como presidente à ilha depois de 13 anos, com objetivo de descongelar relações após ruptura sob Bolsonaro.

JUSTIÇA

Justiça multa Uber em R$ 1 bilhão e manda empresa registrar motoristas. OUTRO LADO: empresa diz que irá recorrer e que não adotará nenhuma das medidas da sentença.

GOVERNO BIDEN

Filho de Joe Biden vira réu sob acusação de mentir ao comprar arma. Novo caso com Hunter se soma a negócios suspeitos que motivaram pedido de impeachment contra presidente.

RIO DE JANEIRO

Idosa não liga pisca-alerta, é baleada na cabeça e suspeitos pedem desculpas no Rio. Tiro a atingiu de raspão; lúcida, ela contou à polícia que os suspeitos prestaram socorro.

TELEVISÃO

Comentarista e ex-jogador de futebol, Pedrinho pede demissão da Globo. Ex-Vasco e Palmeiras, ele pretende atuar nos bastidores do esporte.

TURISMO

Roteiros a pé mostram a BH de Drummond, Hilda Furacão e Clube da Esquina. Passeios mostram casarão frequentado pelo poeta; igreja onde noivo foi abandonado e prédio embrião do movimento musica.