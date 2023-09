SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Heloisa dos Santos Silva, 3, na manhã deste sábado (16) é o oitavo caso de criança morta por armas de fogo neste ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 18 crianças baleadas em 2023, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado.

Heloisa estava internada em estado grave desde a semana passada após ter sido baleada na nuca numa ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (7), no Arco Metropolitano, Baixada Fluminense. Ela morreu às 9h22 deste sábado. O caso está sob investigação.

Segundo o Fogo Cruzado, das 19 crianças baleadas do começo deste ano até a última quarta-feira (13), 14 foram atingidas por balas perdidas. Em 2022, o total de crianças baleadas nesse mesmo período chegou a seis.

Veja quem são as outras crianças mortas a tiros em 2023.



Eloah Passos, 5

A menina foi morta em 12 de agosto por bala perdida durante uma ação policial no morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte da capital fluminense.

Dijalma de Azevedo, 11

O garoto morreu em 12 de julho, após ser atingido por bala perdida durante uma ação policial em Maricá, na Região dos Lagos. Uniformizado, ele estava a caminho da escola quando foi atingido.

Lohan Samuel, 11

Morto em 30 de abril, foi atingido por bala perdida em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ester de Assis Oliveira, 9

Ester foi morta por uma bala perdida em 5 de abril. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, havia tiroteio em disputa de facções no Morro do Cajueiro, em Madureira, bairro da zona norte do Rio.

Maria Eduarda Martins, 9

Morta a tiros durante o Carnaval em Magé, na Baixada Fluminense, em 19 de fevereiro.

Rafaelly da Rocha Vieira, 10

A menina foi atingida por uma bala perdida no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela brincava na rua com outras crianças e foi alvejada no tórax.

Juan Davi de Souza Faria, 11

O menino estava na varanda de casa durante as comemorações de réveillon quando foi atingido por uma bala perdida.