SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A remoção de uma passarela para pedestres vai provocar a interdição da rodovia Castelo Branco a partir das 17h deste sábado (16). A operação deve terminar apenas às 13h deste domingo (17).

A passarela fica no km 25 da estrada, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo concessionária ViaOeste, que administra a rodovia, a intervenção é necessária por causa das obras de implantação das vias marginais da estrada.

Para a remoção da passarela, serão feitas interdições parciais de faixas de rolamento nos dois sentidos da rodovia.

Mas no içamento da estrutura maior, durante a madrugada deste domingo, a estrada será bloqueada totalmente, tanto no sentido São Paulo quanto para o interior do estado. Essa operação deve ocorrer entre as 2h e as 4h.

Os motoristas que trafegarem pela rodovia devem redobrar a atenção e ficarem atentos às interdições. De acordo com a concessionária, serão três bloqueios totais, com cerca de 20 minutos de duração cada.

Painéis luminosos deverão informar motoristas sobre rotas alternativas. Mas para quem trafega para o interior, uma opção é cortar por dentro do município, a partir do km 26, e sair mais à frente na rodovia. O mesmo vale para quem segue para a capital.

As marginais da Castelo Branco serão ampliadas entre os km 22,5 e km 27, de onde começará uma nova faixa adicional até o km 31,6, sentido interior.

As obras custarão cerca R$ 815 milhões e o projeto também remodelação dos trevos de acesso a Barueri e Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê.

Por volta das 15h30 deste sábado, a Castelo tinha apenas um trecho com lentidão, entre o km 19 e o km 20 da pista marginal, por causa de obras.

