A judoca Larissa Pimenta ganhou da compatriota Jéssica Pereira, na semifinal, e superou a adversária mexicana na decisão para ficar com a medalha de ouro na categoria meio-leve (52kg) no Pan-Americano e da Oceania em Calgary (Canadá). Jéssica ficou com o bronze.

Os demais ouros nacionais vieram com Matheus Takaki (60kg), estreante em continentais, ao vencer o australiano Joshua Katz, por waza-ari, e com Daniel Cargnin, dono de dois títulos pan-americanos nos 66kg. Essa foi a primeira conquista do medalhista olímpico na categoria 73kg.

A prata foi da campeã olímpica Rafaela Silva, categoria leve feminina (57kg). A carioca caiu na final para a anfitriã Christa Deguchi, também campeã mundial, assim como a brasileira.

As demais medalhas de bronze foram de Michel Augusto (60 kg), Natasha Ferreira (48kg) e Willian Lima (66kg).

Brasil fecha 1º dia do #judocalgary com 8?? medalhas



???? Matheus Takaki 60kg

???? Larissa Pimenta 52kg

???? Daniel Cargnin 73kg

???? Rafaela Silva 57kg

???? Michel Augusto 60kg

???? Natasha Ferreira 48

???? Jéssica Pereira 52kg

???? Willian Lima 66kg

5º Ketleyn Quadros 63kg



As medalhas ???? pic.twitter.com/3weTr59S9Z — CBJ (@JudoCBJ) September 16, 2023

Tags:

Esportes | Judô | Larissa Pimenta | Pan-americano