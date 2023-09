SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um furgão com 1.870 multas de trânsito foi apreendido neste sábado (16) na avenida Doutora Ruth Cardoso, trecho da via local da marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

No total, segundo a Polícia Militar, o dono do veículo tem uma dívida de R$ 405.072,55, entre multas, licenciamento atrasado e outros.

Fiat Fiorino, com 1.870 multas de trânsito registradas, e débitos de R$ 405.072,55, foi apreendido neste sábado (16) na zona oeste de São Paulo (SP) @PMESP De acordo com a PM, policiais militares de trânsito faziam patrulhamento pela via, na região do Butantã, quando desconfiaram o Fiat Fiorinio. Ao checarem as placas do veículo, constataram a enorme lista de infrações de trânsito.

O condutor do furgão foi abordado após estacionar. O veículo acabou guinchado a um pátio em seguida.

Com o dinheiro dos débitos, sem as taxas de guincho e diária de pátio, o proprietário pode comprar três Fiorino novos --segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o modelo Endurance EVO 1.4 Flex 8V, zero-quilômetro, custa a partir de R$ 107.8 mil.

À Folha o advogado Antonio José Dias Junior, coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Paulo, explicou que se o dono do carro apreendido não pagar os débitos, o valor vai para dívida ativa do governo estadual.

O proprietário pode, inclusive, ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e depois o problema se transformar em um processo judicial.

Caso o veículo seja de pessoa jurídica, a não identificação do condutor faz com que o valor da multa dobre, de acordo com o especialista em legislação de trânsito.

Apesar da grande quantidade de multas, o Fiorino guinchado neste sábado está longe de ser o campeão de infrações de trânsito entre os veículos apreendidos recentemente.

Em outubro do ano passado, a PM apreendeu um Chevrolet Corsa com 2.186 infrações de trânsito registradas e uma dívida de R$ 552.125,92, durante uma abordagem na avenida Santa Maria, Barra Funda, zona oeste da capital.

Naquele mesmo mês, Honda Fit com dívida de R$ 526.771,50 (em valores da época, sem correção) --entre multas, falta de licenciamento e de pagamento de IPVA (Imposto de Propriedade de Veículo Automotor)-- foi apreendido em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

