O Ferroviário é campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Jogando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o time da casa fez 2 a 1 na Ferroviária, de Araraquara, e ficou com a taça do torneio na tarde deste sábado (16). A partida foi exibida ao vivo pela. Os gols do jogo foram marcados por Deizinho e Ciel para os vitoriosos e Vitor Barreto para o time de São Paulo.

Depois de fazer a melhor campanha durante todo torneio e chegar invicto à decisão, o Tubarão da Barra precisava vencer por qualquer placar para ficar com a taça e conquistar a quarta divisão nacional pela segunda vez (a primeira foi em 2018). A Ferroviária também dependia de uma vitória simples para conquistar o primeiro título nacional da história, já que a partida de ida, disputada em Araraquara, acabou com o placar de 0 a 0.

No embalo dos aproximadamente 15 mil fanáticos torcedores do Ferrão, o time da casa partiu para cima logo no início do jogo e abriu o placar. Depois de receber um passe de Ciel, Deizinho mandou para a rede.

O time visitante mostrou força e empatou o jogo aos 38 minutos da primeira etapa. Vitor Barreto chutou colocado e deixou tudo igual.

Só que, logo aos 6 minutos do segundo tempo, o faro do artilheiro prevaleceu. Às vésperas de completar 42 anos, Ciel apareceu sozinho na área para completar o cruzamento e definir o placar: Ferroviário 2 a 1. Este foi o décimo segundo gol do centroavante no torneio e o vigésimo segundo dele na temporada.

Depois, foi só festa. Com uma campanha de 15 vitórias e 9 empates em 24 jogos, o Ferroviário se sagrou bicampeão da Série D de forma invicta.

Ao lado do Tubarão da Barra, garantiram acesso à Série C em 2024 a Ferroviária, vice-campeã, o Caxias-RS e o Athletic-MG.

