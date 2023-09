RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos, no interior do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos, entre passageiros e tripulantes, segundo informações do governo estadual.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. Trata-se do procedimento inicial da investigação.

O acidente, segundo a FAB, envolveu a aeronave de matrícula PT-SOG. A corporação não deu mais detalhes sobre o caso. O governo estadual convocou uma entrevista coletiva para divulgar mais informações sobre o acidente.