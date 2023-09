SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queda de avião mata 14 no Amazonas, morre menina baleada em ação da PRF, isenções fiscais beneficiam empresas multadas pelo Ibama e outras notícias para começar este domingo (17).

QUEDA DE AVIÃO

Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas. Acidente ocorreu no município de Barcelos na tarde deste sábado (16).

RIO DE JANEIRO

Morre menina de 3 anos baleada em ação da PRF. Heloisa dos Santos Silva foi atingida por disparos na nuca e no ombro quando estava no carro da família; corporação diz que lamenta caso e presta apoio.

Existência da PRF precisa ser repensada, diz Gilmar após morte; leia repercussão.

ECONOMIA

Isenções fiscais beneficiaram 1.112 empresas multadas pelo Ibama. Companhias receberam ao menos R$ 84,2 bi de isenções em 2021; Petrobras e Vale lideram ranking.

IMPOSTOS

Propostas de Lula para tributar os mais ricos beneficiam país, diz Prêmio Nobel. Segundo Joseph Stiglitz, sociedades com menos desigualdade têm desempenho econômico melhor, do qual todos se beneficiam.

AGRO

Agro se move entre bolsonarismo, orfandade na centro-direita e desconfiança com Lula. Em nove meses de governo, setor recebe sinalizações, mas reclama de Fávaro e diz atuar em política de 'contenção de danos'.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Em Cuba, Lula diz que embargo dos EUA é ilegal e cobra ricos por financiamento do clima. Presidente discursa em Havana, no fórum do G77, onde está pela primeira vez desde que assumiu novo mandato.

DATAFOLHA

Para 68%, Bolsonaro sabia da venda das joias; 52% veem crime. Tomaram conhecimento do caso 77%; 47% acham que presentes devem ser pessoais e 42%, públicos.

MORTE

Investigação sobre morte de Sabine Boghici indica suicídio, afirma delegado. Acusada de dar golpe milionário na mãe caiu de prédio no Rio; ela negava supostos crimes e esperava julgamento em liberdade.

MERCADO

Brasil do 'filho único' faz empresas mudarem estratégias de negócio. Com menos filhos e mais pets, famílias transformam consumo de alimentação, moradia, vestuário, carros e viagens.

MENTE

Enlutados por suicídio encontram conforto em grupos de apoio. Morte gera culpa e isolamento em familiares, além de julgamento da sociedade.

COMÉRCIO

Esvaziada pela cracolândia, Santa Ifigênia abrigou comércio luxuoso antes de eletrônicos. Negócios nasceram há mais de 100 anos para atender elite paulista; lojistas lamentam degradação.

CIÊNCIA

Brasil cogita pesquisar agricultura espacial em missão da Nasa para a Lua. País integra o grupo de 28 nações participantes do Programa Artemis; envio de astronauta brasileiro não é previsto.

TRÂNSITO

Furgão com 1.870 multas é flagrado na pista local da marginal Pinheiros, em SP. Débitos com infrações e licenciamento passam de R$ 400 mil; valor dá para comprar três veículos do mesmo modelo zero-quilômetro.