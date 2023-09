SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente com um ônibus da Viação Águia do Sul, por volta de 2h50 da madrugada deste domingo (17), causou ferimentos leves em ao menos 23 pessoas. Alguns foram removidos a hospitais de Campinas e Jaguariúna, no interior paulista, de acordo com o Tenente Barone, da Polícia Rodoviária Estadual.

O veículo saiu de Diadema (ABC paulista) com destino a Capitólio (MG). No total, 43 passageiros estavam a bordo, além do guia e do condutor.

O motorista trafegava pela rodovia SP-340 quando, na altura do km 121 + 800 metros, sentido Jaguariúna-Interior, em Campinas (a 93 km de São Paulo), perdeu o controle, invadiu o canteiro central e se chocou contra uma placa de sinalização. Na sequência, o ônibus caiu no vão de um viaduto. A informação é da Renovias, concessionária que gerencia a rodovia.

A reportagem conversou com um dos donos da Viação Águia do Sul, Gilmar Oliveira Cosme, 49. Segundo ele, o condutor dormiu no volante.

De acordo com Cosme, a maioria dos passageiros teve ferimentos leves e foi liberada no local do acidente. A empresa disponibilizou um ônibus para transportar as pessoas de volta para a cidade de origem. O proprietário da empresa contou que o veículo parou algumas vezes para pegar passageiros. Uma delas foi na capital paulista.

Os feridos com mais gravidade --uma passageira deslocou a bacia, outro o ombro, e o motorista teve ferimentos no tornozelo-- foram encaminhados a serviços de saúde da região. O condutor do veículo passou por cirurgia. Não se sabe seu estado de saúde.

Segundo a Renovias, a alça de retorno chegou a ser bloqueada para a retirada do ônibus, o que ocorreu às 10h10 desta manhã, mas não houve problemas ao trânsito.