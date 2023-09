- Brasil faz 3 a 0 no Peru pelo Pré-Olímpico de vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei do Brasil venceu o Peru por 3 sets a 0 pela segunda rodada do Pré-Olímpico da modalidade na madrugada deste domingo (17) em Tóquio (Japão). Esse foi o segundo resultado positivo da equipe do técnico Zé Roberto Guimarães. Na estreia, o sucesso foi contra a Argentina, também por 3 a 0.

No jogo deste domingo, as parciais foram 25/14, 25/13 e 25/15. A maior pontuadora do confronto foi a ponteira Gabi, com 17 acertos, seguida pela também brasileira Julia Bergmann, que marcou 13.

O comandante brasileiro mandou à quadra um time diferente daquele da estreia. Rosamaria e Natinha receberam oportunidades.

Para se garantir nos Jogos Olímpicos de Paris, a equipe verde e amarela precisa ficar entre as duas primeiras do grupo B. Além do Brasil, a chave tem Argentina, Peru, Japão, Bulgária, Turquia, Bélgica e Porto Rico. Na madrugada de terça-feira (19), às 4h, o Brasil enfrenta a Bulgária.

Esportes | Pré-Olimpico de Vôlei | Seleção brasileira feminina de vôlei | Zé Roberto Guimarães