SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rui Costa e Jaques Wagner duelam em guerra fria, TCU pede 'socorro' à PF em meio a embate com relator bolsonarista, Lira diz que PP é base de Lula na Câmara e outras notícias para começar esta segunda-feira (18).

POLÍTICA

Rui Costa e Jaques Wagner protagonizam disputa no governo Lula após racha. Aliados há mais de 40 anos, ambos divergiram sobre estratégia de 2022 e se afastaram no atual mandato.

PAVIMENTAÇÃO

Auditores do TCU pedem 'socorro' à PF em meio a embate com relator bolsonarista. Técnicos também solicitam atuação do Ministério Público Federal e da CGU em caso do cartel do asfalto na Codevasf.

PODER

Lira diz que PP é base de Lula na Câmara e que centrão terá cargos na Caixa. Presidente da Câmara afirma que governo tem cerca de 350 votos e nega ruídos por demora em reforma ministerial.

POLÍTICA

Juiz vê conexão com Cid e envia a Moraes caso de registro falso de vacina de Bolsonaro. Investigação apura suspeita de falsidade ideológica em unidade de saúde no Parque Peruche.

DATAFOLHA

Total de eleitores de Lula otimistas com o futuro da economia cai de 79% para 66% no ano. Polarização segue firme, com bolsonaristas mais pessimistas nesse campo.

COTIDIANO

Médico e dono de pousada estão entre as 14 vítimas do acidente aéreo no Amazonas. Governo enviou equipes a Barcelos para auxiliar no transporte dos corpos; avião não conseguiu frear, indica apuração.

BANCO CENTRAL

Campos Neto passa de assíduo na agenda de Bolsonaro a 'persona non grata' no Planalto de Lula. Presidente do BC teve 11 reuniões com o ex-chefe do Executivo entre 2021 e 2022 e uma com o atual mandatário.

EDUCAÇÃO

Mesmo após revisão, material didático do governo Tarcísio continua com erros. OUTRO LADO: Secretaria da Educação de SP diz que aprimorou processos e já conferiu 30 mil slides, após Justiça determinar que aulas fossem retiradas do ar.

ACIDENTE

Ônibus de turismo cai em vão de viaduto em Campinas (SP) e deixa mais de 20 feridos. Veículo seguia para Capitólio (MG); proprietário da Viação Águia do Sul diz que motorista dormiu no volante.

COTIDIANO

PRF, quase centenária, foi de polícia das estradas a força repressiva. Corporação incorporou caráter de enfrentamento na última década, diz pesquisador.

CANNABIS MEDICINAL

Pacientes que usam flores de maconha temem ficar entre a farmácia e o tráfico. Fim da importação, prevista para dia 20, gera avalanche de pedidos e ações na Justiça; Anvisa aponta falta de evidências e alto potencial de desvio do produto.

FUTEBOL

São Paulo controla Flamengo no Rio e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil. Time tricolor vence fora de casa e fica perto de um título que jamais conquistou.

TELEVISÃO

Globo vai à Justiça para tirar do ar 'o maior pirata de novelas' do Brasil. Página cobra R$ 220 para fãs terem acesso a 500 raridades e tramas completas na internet, que sequer estão no catálogo do Globoplay.

COMENTARISTA

Surpresa com pedido de demissão, Globo busca substituto para Pedrinho. Perfil técnico do ex-jogador agradava ao canal, que quer alguém com mesmas características.