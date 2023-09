SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano neste domingo (17), com 33,9ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A capital bateu a marca anterior, de 33,3ºC, registrada também no inverno, há menos de uma semana.

O recorde anterior havia sido registrado no verão, em janeiro, com 32,5ºC. Segundo o Inmet, a marca atual pode ser superada até o próximo fim de semana, por causa da formação de uma onda de calor.

Para esta segunda (18), a previsão do tempo, segundo o instituto, indica máxima de 34ºC. Na capital, a umidade deve se manter em torno dos 25%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. De acordo com o órgão, alguns lugares da cidade chegaram a registrar temperaturas ainda mais altas neste domingo, como São Miguel Paulista, na zona leste, com 34,1ºC.

Também há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, de acordo com o Inmet, ao longo do dia nesta segunda. Nos próximos dias, a tendência de máximas acima dos 30ºC continua, com mais possibilidade de elevação até sexta (22).

Dos últimos dez anos, conforme o Inmet, o dia mais quente para o mês de setembro foi registrado em 2020, com 37,1°C.

O calor fora de época, chamado de veranico, pode ser causado pela falta de ar polar passando pelo estado. A última vez em que isso aconteceu foi no fim de agosto. A isso se somam, segundo a Climatempo, sol e ventos quentes, que ajudam a manter a temperatura alta.