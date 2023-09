A 17ª Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira (18) e segue até o próximo domingo (24) em todo o país. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), tem como tema este ano Memórias e democracia: pessoas LGBT+, quilombolas e indígenas. A proposta é destacar o papel dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade.

A programação inclui atividades presenciais e online como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas redondas, rodas de conversa, lançamentos, oficinas, saraus, performances e apresentações musicais e teatrais. No site do Ibram, é possível visualizar a programação por região, além de conferir as atividades programadas para cada estado e município.

“Nesta 17ª Primavera dos Museus, o Instituto Brasileiro de Museus sugere e convoca todas as instituições culturais a contribuírem na tarefa árdua, mas recompensadora, de tomar parte na construção de um país mais justo e igualitário; de um país cuja população sempre buscou resistir com criatividade, resiliência e astúcia aos violentos processos de exclusão, pacificação e aviltamento.”

O evento

A Primavera dos Museus é uma ação anual com duração de uma semana que visa a mobilizar museus brasileiros a elaborarem programações especiais voltadas para um mesmo tema, escolhido pelo próprio Ibram. O evento ocorre na semana que inicia a estação da primavera e busca estimular a participação do público, além de criar espaços de reflexão e diálogo.

