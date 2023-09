SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel José Mendes Barbosa dos Santos, 19, é um dos turistas que desapareceram no mar, no domingo, nas praias do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo familiares, o rapaz não sabia nadar.

Em entrevista ao UOL, o advogado Vinicius Mendes, primo do rapaz, afirmou que ele havia decidido de última hora fazer um "bate e volta" até a cidade do Guarujá, com a namorada, Luana.

Ele não avisou ninguém da família, só os sogros, que moram com ele. Estamos desesperados e não sabemos o que fazer. "Tentamos ligar para IML, hospitais, mas não conseguimos notícias. Nós somos da roça, o Daniel cresceu comigo em Novo Cruzeiro (MG), ele não sabia nadar. A gente ia para a cachoeira, ia nadar no rio, eu tentava ensinar, mas ele nunca conseguiu aprender", disse Vinicius Mendes, primo do turista desaparecido.

Segundo Mendes, o primo havia saído da casa da avó, com quem morava, para ir viver com a namorada e os sogros na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Santos estava vivendo há dois anos com Luana e os pais dela. No final de semana, decidiu de última hora levá-la para um passeio ao Guarujá.

Os dois escolheram a praia da Enseada para ficar, chegaram por volta das 8h. Aproximadamente às 8h30, os dois decidiram dar um mergulho. Segundo Mendes, eles estavam em uma área onde ainda "dava pé".

"Nos falaram que eles foram puxados por uma corrente muito forte e lançados em direção a umas pedras. Eu soube que ela estava se afogando e meu primo conseguiu fazer a Luana subir nas pedras, mas daí ele desapareceu", contou Mendes.

Com as mãos machucadas, Luana acabou resgatada por uma equipe de salva-vidas, que a colocou em um bote. Apesar da insistência dela em retornar para ajudar o namorado, ela foi levada até a praia, em segurança.

VÍDEO DO RESGATE

O momento do resgate foi registrado em vídeo por um dos salva-vidas e mostra Luana deitada sobre o bote, pedindo para voltar. "Ela estava com as mãos bem machucadas porque tentava se segurar nas pedras", comentou Mendes. O advogado afirma que o primo era um rapaz de bom coração, gentil, carinhoso e trabalhador, considerado o "xodó" da família.

Os sogros do rapaz estão no Guarujá, em busca de informações. Porém, até o momento, ainda não se sabe qual é o paradeiro do rapaz. Segundo o primo de Daniel, ele comemoraria o aniversário de 20 anos daqui a cinco dias.

"Ainda temos esperança que encontrem o Daniel, mas quanto mais o tempo passa, mais diminui esse sentimento. O importante é que o encontrem, nem que seja para podermos nos despedir dele pela última vez. Esse impasse está acabando com o emocional da nossa família", afirma Mendes.

OUTROS CASOS

O GBMar (Grupo de Bombeiros Militar Marítimo) também realiza buscas para encontrar outras duas pessoas, desaparecidas neste domingo (17)

O primeiro é um turista, de 19 anos, estava nadando na Praia Branca, uma área muito procurada por surfistas na cidade do Guarujá, quando desapareceu, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O jovem é morador de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo e, segundo testemunhas, entrou no mar por volta das 11h30. Ele estava com uma amiga, que o viu boiando de barriga para baixo na água e deu o alerta.

As equipes também buscam por outro desaparecido, um homem de 50 anos, morador de Caraguatatuba, no litoral norte do estado, visto pela última vez dando um mergulho em uma praia da cidade.