SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gastos do cartão corporativo de Lula, 28 agentes da PRF foram a hospital em que estava menina baleada, Suplicy trata Parkinson com Cannabis medicinal e outras notícias para começar esta terça-feira (19).

GOVERNO LULA

Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Faturas dos sete primeiros meses colocam petista com conta mensal recorde; Planalto diz que há relação com viagens ao exterior.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula e Zelenski vão se reunir às margens de Assembleia-Geral da ONU. Conversa será nesta quarta (20), em Nova York, após atrito por desencontro na cúpula do G7 e por falas controversas do petista.

JUSTIÇA

Regra de gênero para promoção de juízes causa rebuliço no Judiciário. Rosa Weber pautou votação no CNJ de alternância entre mulheres e homens para vagas em 2ª instância.

STF

Senado vê interferência do STF e avalia retomar temas julgados pelo tribunal. Pacheco propõe criminalizar drogas após corte indicar o contrário, e senadores preparam reação sobre imposto sindical e aborto.

JUSTIÇA

Dino reforça ofensiva contra Lava Jato e manda relatório do CNJ para PF. Conselho de Justiça questionou, em análise preliminar, destinação de verbas de acordos de colaboração na operação.

RIO DE JANEIRO

28 agentes da PRF estiveram no hospital após menina ser baleada no RJ, diz tia da vítima. OUTRO LADO: Polícia afirma que viaturas foram dar apoio; Heloisa, de 3 anos, morreu após nove dias internada.

SUPLICY

Suplicy é diagnosticado com Parkinson e revela que se trata com Cannabis medicinal. Petista afirma que busca 'entendimento com Deus e os orixás' para ficar no mundo até que a renda básica seja instituída no Brasil.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia lança mísseis em manobra e intercepta avião dos EUA no Ártico. Em meio a disputa com o Ocidente, Putin flexiona musculatura militar em área estratégica.

COTIDIANO

MEC pede à Unisa esclarecimento sobre vídeo em que alunos aparecem nus. Secretaria de Segurança Pública paulista diz apurar o caso após vídeo viralizar.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Festival em SP esconde estátua de Madrinha Eunice e é acusado de racismo. OUTRO LADO: organizadores pedem desculpas e dizem que montagem do palco ao lado de escultura em homenagem à sambista foi feita por terceirizada; prefeitura afirma apurar caso.

TELEVISÃO

Em áudio vazado no intervalo da Globo, repórter chama técnico do Flamengo de 'imbecil'. Emissora apura responsável por expor áudio de críticas e xingamento ao treinador rubro-negro em jogo contra o São Paulo.

WHATSAPP

Extensão permite ler mensagem apagada no WhatsApp e borrar contatos no chat. Recurso também esconde status online, só funciona no WhatsApp Web e promete privacidade a usuário em contrato.

EQUILÍBRIO

Respiração, rins e coração podem ser afetados pelo calor. Brasil vive aumento da temperatura na última semana de inverno; especialista recomenda intensificar hidratação.