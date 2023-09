SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma granada improvisada encontrada na Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro, mobilizou a Polícia Civil e deixou a via parcialmente bloqueada por mais de duas horas na manhã desta terça-feira (19).

O "objeto com características similares a um artefato suspeito" foi encontrado e inspecionado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas na manhã desta terça.

Ele era pouco maior do que uma lata de refrigerante e estava perto de cacos de vidro ao lado de uma mureta próxima à saída 4 da via, no bairro de Pilares, segundo foto publicada pela Polícia Militar.

A área foi isolada pela Polícia Militar, que acionou o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil.

Por causa da operação, duas faixas da via no sentido Barra foram interditadas e a faixa reversível foi suspensa, informou o Centro de Operações Rio.

Congestionamento foi registrado nos dois sentidos da pista entre os bairros de Dell Castilho e Bonsucesso. A via foi liberada às 8h14, informou o Centro de Operações Rio.

O artefato foi detonado na via pelo Esquadrão Antibombas e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na 44ª DP.

rio