Uma jovem, de 22 anos, foi presa ao tentar embarcar em um ônibus que saída da cidade do Rio de Janeiro para Juiz de Fora com duas pistolas calibre 9 milímetros na noite dessa segunda-feira (18). O ônibus sairia da Rodoviária da capital fluminense, no Centro da cidade.



Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM), a jovem foi abordada durante uma ação de rotina na plataforma de embarque. Junto com as armas, a PM encontrou também dois carregadores vazios.

Ao ser questionada pelos policiais, a mulher confessou que pegou os armamentos no município de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio, e que receberia R$5 mil pelo transporte das armas.



Ela foi presa e foi conduzida à 4ª Praça da República, no Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado.