SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou na manhã desta terça-feira (19) que vai fornecer água para moradores de rua durante a onda de calor que atinge a cidade, com temperaturas acima dos 30°C. A distribuição será realizada em dez tendas espalhadas pela capital.

Os endereços dos abrigos temporários não foram informados. Conforme o comunicado, os centros de acolhimento criados para Operação Altas Temperaturas terão ambulâncias disponíveis para atendimento.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) também pretende reforçar o trabalho de convencimento da população de rua a procurar acolhimento na rede de assistência social. Entre as medidas anunciadas esta aquisição de ventiladores que serão instalados em albergues.

As medidas para amenizar o impacto do calor no público em situação de vulnerabilidade serão tomadas em conjunto pelas secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, Governo e Executiva de Mudanças Climáticas.

A rede assistência da prefeitura tem cerca de 25 mil vagas para acolhimento de moradores de rua, entre as disponíveis em albergues, hotéis sociais, serviços emergenciais e repúblicas para adultos.