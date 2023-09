SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cachorra Estopinha, do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, morreu aos 14 anos. Pet influencer mais famosa do Brasil, ela vinha lutando com problemas de saúde há alguns dias.

Estopinha se foi... Dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal. Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos. Significam muito pra gente

Alexandre Rossi, no Instagram

O QUE ACONTECEU?

Estopinha contraiu uma infecção na unha, que atacou seu estômago devido aos medicamentos. A cachorra tinha um problema no intestino, agravado pelos remédios.

Desde o dia 9 de setembro, segundo o Dr. Pet, ela estava abatida, sem apetite, sem conseguir andar e sentindo muita dor. A necessidade de tomar medicamentos via oral agravou o quadro de saúde e os problemas em seu sistema digestivo.

Em suas redes sociais, Rossi vinha compartilhando etapas do tratamento de Estopinha. Ela passou dias internada em uma clínica veterinária, em estado grave.

Nas últimas semanas, a vida de Alexandre Rossi foi intensa, com idas constantes a clínicas. No dia 14, Estopinha precisou ficar internada, e Rossi começou a lidar com o processo de luto.

No último domingo (17), Estopinha foi liberada para fazer o tratamento em casa. Ela teria que voltar duas vezes por dia à clínica para tomar antibiótico intravenoso e fazer exames. "As demais medicações eu mesmo vou aplicar, e monitorar todos os demais parâmetros", explicou Rossi na ocasião.

"Talvez a morte seja o maior motivador da vida. A morte mostra que a vida dever ser curtida, vivida e sentida. Se não houvesse a morte, a gente não viveria tão bem. Mas meu processo de luto tem sido muito duro. Isso significa que a vida foi muito boa ao lado dela", disse Alexandre Rossi.

QUEM FOI ESTOPINHA?

Antes de ser adotada por Alexandre, Estopinha, então Rita, foi devolvida duas vezes por famílias adotantes por "mau comportamento". Ela voltou ao abrigo para morar com outros pets sem família e a ninhada de irmãos.

Ela foi adotada por Alexandre com um ano, em 2009. Ela fez aulas de adestramento e ganhou um novo nome.

A cachorrinha tinha todas as características que Rossi procurava: um pet cheio de tudo que os outros humanos chamam de "problemas" para conseguir, através dela, levar informações de qualidade e mais conhecimento aos tutores ou pretendentes a pais de pets.

Estopinha ficou famosa por aparecer com Alexandre em diversos programas de televisão. Em 2011, ganhou um perfil nas redes sociais que conta com mais de 750 mil seguidores.