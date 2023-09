A Marinha do Brasil concluiu nesta quarta-feira (20), na costa do Maranhão, o resgate de sete tripulantes de uma embarcação pesqueira que saiu de Camocim, no Ceará, e ficou 6 dias à deriva, após apresentar falha mecânica.

As buscas tiveram início no final da tarde de segunda-feira (18), depois de um alerta recebido pelo Serviço de Busca e Salvamento da Marinha Norte (Salvamar), em Belém. Após a operação, os tripulantes do barco, encontrado a cerca de 226 quilo?metros de São Luís, desembarcaram na capital maranhense.

“Os tripulantes tinham mantimentos e a?gua a bordo, o que os manteve em boas condic?o?es de sau?de”, informou a Marinha.

O barco saiu do município de Camocim, no dia 4 de setembro, mas perdeu o leme após falha mecânica após alguns dias de navegação.

No resgate, o Salvamar empregou um helicóptero Super Cougar do 1º Esquadra?o de Helico?pteros de Emprego Geral do Norte (EsqdHU-41), subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval. O resgate teve ainda apoio da Capitania dos Portos do Maranha?o, do Corpo de Bombeiros do Maranha?o e do Destacamento de Controle do Espac?o Ae?reo de Sa?o Lui?s.

“Esta?vamos na esperanc?a de que o resgate viria por meio de alguma embarcac?a?o que passaria pelo local, quando avistamos a aeronave da Marinha. Foi motivo de ali?vio e alegria”, disse o pescador Jose? Augusto do Nascimento, de 52 anos de idade, o primeiro tripulante a ser ic?ado da embarcac?a?o ate? o helico?ptero.

A Marinha informou que os pescadores voltarão para o município de Camocim. Uma embarcação foi enviada para o local para realizar o reboque do barco que estava à deriva e também levar para Camocim.

