SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Regional de Medicina do Paraná investiga a conduta de um médico denunciado por operar o joelho errado de uma paciente.

A sindicância vai investigar se houve ou não erro de conduta de Luciano Malerba segundo o que termina o Código de Ética da categoria, informou o CRM-PR.

Caso seja comprovada responsabilidade do médico, as penas disciplinares previstas vão de advertência confidencial em aviso reservado à cassação do exercício profissional. O processo corre em sigilo. Segundo o Conselho, o médico "está regularmente inscrito no Paraná desde abril de 2001".

Bianca Petermann Stoeckl, 42, foi encaminhada para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. Entretanto, o médico teria realizado o procedimento no joelho direito. O caso ocorreu em 24 de abril de 2023, no Hospital da Unimed, em Foz do Iguaçu (PR).

A reportagem tenta localizar a defesa do médico. O espaço fica aberto para manifestação.

O CASO

Bianca registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu logo após perceber o erro. A delegacia indiciou o médico pelo crime de lesão corporal e, em agosto, encaminhou o caso ao MPPR (Ministério Público do Paraná), que analisa se vai oferecer denúncia contra Malerba.

A servidora explicou ter notado que havia sido operada no joelho errado durante o pós-operatório. "Quando levantei a coberta, meu joelho direito é que estava operado. Chamei a equipe e falei 'o médico operou a minha perna errada'. E aí [disseram] 'mas será?'. E eu disse 'tenho certeza'", explicou em entrevista à RPCTV, afiliada da Globo.

Ela também disse temer que o procedimento errado possa afetar sua vida. "Poxa, é meu joelho, eu não sou uma cadeira que troca um parafuso ali. Eu não sei o que isso vai me dar de problema no futuro. Eu me sinto como se eu fosse um pedaço de qualquer coisa. Erro médico é uma coisa muito grave para quem sofre", destacou.

No joelho direito, Stoeckl ficou com cicatriz e um parafuso de uma placa. Em julho, ela foi submetida a nova cirurgia, agora para operar o joelho esquerdo, que estava machucado -a operação foi feita por outro cirurgião.

Em nota, a Unimed disse que está oferecendo assistência para Bianca Petermann Stoeckl e que colabora com as investigações.