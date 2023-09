SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo teve 16 cidades com temperaturas acima dos 35°C nesta quarta-feira (20), segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o instituto, Ituverava (a 413 km da capital paulista) registrou a temperatura mais alta do dia, com 38,5ºC. Valparaíso (a 564 km de SP) também teve uma tarde bastante quente, com 38,2°C.

O Brasil enfrenta nesta semana uma onda de calor provocada por um sistema de alta pressão atmosférica, o anticiclone, com massa de ar quente e seco que impede a chegada de frentes frias. Estas, por sua vez, devem permanecer estacionadas no Sul, causando mais chuvas.

Nesta última semana de inverno, cidades das regiões oeste, noroeste e norte do estado de São Paulo podem ter vários dias com temperatura em torno de 40°C, aponta a agência Climatempo -a quente Ituverava, por exemplo, deve manter a máxima de 38ºC durante todos próximos os dias. A primavera começa no próximo sábado (23).

Na cidade de São Paulo, que no domingo teve o dia mais quente do ano (33,9ºC), a máxima ficou em 31,4°C nesta quarta. A medição foi feita às 16h na estação meteorológica do Inmet no mirante de Santana, na zona norte.

A tendência, de acordo com o instituto, é de alta diária até domingo (24), quando os termômetros podem chegar a 36°C na capital paulista.

A onda de calor iniciada domingo (17) deve se prolongar pela próxima semana, diz a Climatempo. Algumas áreas pelo interior do Brasil -parte do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste- poderão conviver com temperaturas muito altas até quase o fim de setembro.

Alerta emitido pelo Inmet na segunda-feira (18) diz que a temperatura poderá ficar até 5ºC acima da média nesta semana em São Paulo, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Paraná.

Segundo meteorologistas, além da atuação de um bloqueio atmosférico o país já sente efeitos do El Niño, que começou em 8 de junho. O fenômeno impede a chegada de ar frio polar ao Brasil, o que levou a um inverno atípico, mais quente e seco. O mês de julho, por exemplo, foi o mais quente desde 1961, de acordo com a série histórica do Inmet.

MUNICÍPIOS MAIS QUENTES DE SP NESTA QUARTA (20)

? Ituverava - 38,5ºC

? Valparaíso - 38,2ºC

? Barretos - 37,3ºC

? Lins - 37,2ºC

? Dracena - 36,9ºC

? Tupã - 36,9ºC

? Bebedouro - 36,8ºC

? Rancharia - 36,6ºC

? Ibitinga - 36,6ºC

? Pradópolis - 36,6ºC

? Ariranha - 36,4ºC

? São Simão - 36ºC

? Presidente Prudente - 35,9ºC

? Bauru - 35,8ºC

? Ourinhos - 35,6ºC

? Marília - 35,4ºC

_Fonte: Inmet_