SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um usuário de drogas foi baleado esquina da avenida Rio Branco e da rua dos Gusmões, no centro de São Paulo, onde está fixada a cracolândia.

Segundo a Polícia Militar, o homem tentou roubar o celular de um segurança particular que estava dentro de um automóvel que fazia escolta de um carro-forte.

Ao ver a arma do segurança, o usuário teria tentado pegá-la e levou dois tiros, um no ombro e o outro nas costas.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, e não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o segurança, o homem entrou com metade do corpo pela janela do carro, que estava aberta, e pegou o celular que estava no painel. Ao ver a arma entre as pernas do segurança, o usuário tentou pegá-la, e os dois iniciaram uma luta corporal. A arma então disparou e atingiu o homem. A Polícia Civil vai ouvir o segurança para esclarecer quem fez o disparo.

Por volta das 19h30 desta terça, cerca de dez carros de polícia se aglomeravam na avenida, mas o trânsito fluía dos dois lados da avenida.