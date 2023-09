SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O transplante de coração a que foi submetido o apresentador Fausto Silva, o Faustão, 73, em 27 de agosto, causou aumento na discussão sobre o tema e no registro em cartório do desejo de ser doador de órgãos.

Segundo o Cartório de Notas de São Paulo, neste mês de setembro, foram registradas mais de 80 DAVs (Diretivas Antecipadas de Vontade), um instrumento legal que permite que qualquer pessoa manifeste sua vontade de ser doadora de órgãos no futuro. Aumento de 128%, em comparação com as 35 DAVs registradas mensalmente, em média, nos últimos três anos.

As DAVs garantem que os desejos do doador sejam respeitados, mesmo quando ele não estiver mais em condições de se manifestar sobre essa decisão. Nos últimos três anos, houve uma média de 422 atos desta natureza por anualmente, um aumento de 90,7% na comparação com 2020.

O procedimento se tornou possível desde 2008.

"A Diretiva Antecipada de Vontade é uma ferramenta fundamental para assegurar que a vontade do indivíduo seja cumprida no que diz respeito à doação de órgãos", diz Daniel Paes de Almeida, presidente do Colégio Notarial do Brasil ? Seção São Paulo.

"Espero que a repercussão positiva da cirurgia do apresentador possa incentivar as pessoas a se tornarem doadores de órgãos", completa.

ENTENDA O CASO DO FAUSTÃO

Faustão foi internado em 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca e realização de diálise. Sua situação se agravou e ele foi colocado na lista de transplantes.

O quadro de saúde do apresentador o colocou como prioridade na fila de transplantes, segundo especialistas e o Ministério da Saúde.

Faustão era o segundo da lista e passou pelo transplante no dia 27 de agosto, em uma cirurgia que durou 2h30. O apresentador teve alta em 10 de setembro.

Ele voltou a ser internado nesta quarta (20) e, de acordo com o boletim médico, ele entrou na unidade para a realização de exames pós-transplante cardíaco. "Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", diz o boletim.

COMO FAZER UMA DAV

Para realizar uma DAV, o interessado deve comparecer a um Cartório de Notas com os seus documentos pessoais. O ato também pode ser realizado de forma eletrônica, por meio da plataforma digital nacional e-Notariado.

Nesta situação, o cidadão escolhe o Cartório de Notas de sua preferência para solicitar o serviço, em seguida é agendada uma videoconferência com o tabelião de notas e a escritura é assinada eletronicamente, por meio de um certificado digital gratuito que pode ser emitido pela mesma plataforma.

O custo varia de acordo com o estado. Em São Paulo, o valor é de R$ 548,68.