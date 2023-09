BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - "A maioria consistente da Suprema Corte fez valer a Constituição nesse debate do marco temporal na proteção das terras indígenas", disse o ministro Alexandre Padilha à reportagem.

"[O julgamento] mostra mais uma vez que é possível desenvolvimento do nosso país combinar desenvolvimento econômico com a sustentabilidade e a proteção de terras, que não são só dos povos indígenas, do conjunto da União, e que garantem a defesa da nossa biodiversidade, da nossa diversidade étnica e cultural", concluiu.