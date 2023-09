SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 53 morreu após ser golpeado com uma pedra na cabeça na estação da Luz, no centro de São Paulo, na noite de quarta-feira (20). Na sequência do crime, uma mulher ainda tentou tomar pertences da vítima caída no chão.

Conforme o boletim de ocorrência ao qual a reportagem teve acesso, policiais ferroviários que estavam no mezanino da estação, por volta das 18h50, quando avistaram uma aglomeração de pessoas na passarela próxima do acesso para a avenida Cásper Líbero.

Segundo os policiais, assim que chegaram ao local, testemunhas relataram que o homem havia sido empurrado por outra pessoa. A vítima ainda estava viva, de acordo com o relato dos agentes públicos.

Devido à aglomeração, os policiais resolveram levar o homem para uma sala no saguão do terminal até a chegada do auxílio médico.

Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) estiveram na estação e atestaram ao óbito.

Pouco depois, os agentes da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) localizaram câmeras que registraram o momento da agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem se aproximou da vítima e a acertou com uma pedra na cabeça. Imediatamente a vítima caiu no chão. O agressor fugiu.

Na sequência, uma mulher apareceu e passou a verificar os bolsos da vítima. Não há informação se ela conseguiu levar algum item. Ainda conforme o relato dos policiais, momentos antes de ser agredido, o homem havia dado dinheiro à mesma mulher.

O agressor e a mulher fugiram.

Em nota, a CPTM afirmou que vai colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação.

O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro).

Há menos de um mês um homem de 30 anos morreu na estação da Luz após ser agredido.

De acordo com boletim de ocorrência, os seguranças do metrô perceberam movimento estranho e quando foram verificar o que ocorria encontraram a vítima caída.

Testemunhas ouvidas narraram à polícia que Jefferson Fernandes da Silva, a vítima, havia discutido, momentos antes, com outro passageiro, não identificado, "culminando em um embate físico entre ambos."

Segundo o documento, Silva foi agredido com um soco no rosto, caiu no chão e teve a cabeça chutada. A polícia agora tenta identificar o autor das agressões, que fugiu.

A vítima acabou morrendo no dia 23 daquele mês em decorrência das agressões.