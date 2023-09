SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas morreram em uma nova operação policial em Salvador (BA) na manhã desta sexta-feira (22).

Segundo a Polícia Civil, Os mortos seriam alvos de mandados de prisão que resistiram à polícia no bairro de Águas Claras. A identidade deles não foi divulgada. Os mandados são cumpridos com apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

Além dos dois mortos, outras oito pessoas que eram alvo da operação foram presas, informou a Polícia Civil.

Todos são suspeitos de participarem de uma organização criminosa que cometeu mais de 30 homicídios na capital.

"O grupo, alvo da Operação Saigon, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), também tem ligação com o tráfico de drogas na capital soteropolitana, segundo as investigações.

A operação "alcançou um ótimo resultado e não tem hora para acabar", informou a diretora do departamento, delegada Andréa Ribeiro, em nota da Polícia Civil..

MORTES EM OPERAÇÕES POLICIAIS EM SALVADOR

As mortes desta sexta ocorrem uma semana após outra operação policial em Salvador deixar um policial federal morto.

Após a morte de Lucas Caribé na Operação Frauda, que também mirava no tráfico de drogas e armas na capital, sete pessoas consideradas suspeitas foram assassinadas em ações policiais em Salvador.