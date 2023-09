SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso de um homem suspeito de usar "a palavra de Deus" para atrair moradores e em seguida atirar neles na cidade de Xanxerê, no oeste do estado.

Duas pessoas foram baleadas pelo suspeito na última quinta-feira (21). Na ocasião, o homem foi até a casa de uma das vítimas supostamente para pregar o evangelho, mas quando uma das pessoas chegou, foi alvo de disparos. As informações são das Polícias Civil e Militar.

Uma das vítimas foi atingida com um tiro nas costas, e a outra teve o ombro esquerdo atingido por três disparos. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. As autoridades não revelaram detalhes sobre o estado de saúde deles.

O suspeito, um homem de 22 anos, foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotos. O homem já teria passagens por outros crimes como ameaça, desacato e furto.

O caso é investigado como tentativa de duplo homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.