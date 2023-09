SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro Universitário São Camilo anunciou na noite desta sexta (22) que decidiu suspender, por tempo indeterminado, a participação dos alunos do curso de medicina de quaisquer jogos universitários.

A decisão ocorre após a divulgação de imagens em que alunos aparecem com as calças abaixadas e mostram as nádegas para o público durante um jogo do Calomed, competição realizada em abril deste ano em São Carlos, no interior de São Paulo. No mesmo torneio, alunos da Unisa (Universidade Santo Amaro) também ficaram nus e correram pela quadra com as mãos no pênis, e ao menos sete . A universidade expulsou ao menos sete estudantes envolvidos.

O São Camilo, por sua vez, afirma que decidiu evitar medidas extremas, que poderiam causar injustiças.

"Não queremos ser precipitados a partir de julgamentos feitos no calor dos acontecimentos, e que muitas vezes levam a erros irreversíveis", diz o centro universitário. A instituição afirma ainda que o caso requer atenção, visto que a exposição dos alunos pode comprometer suas carreiras como futuros profissionais da saúde.

O São Camilo diz ter levado em conta também que esse tipo de comportamento não é exclusivo de uma dezena de alunos. "É uma questão estrutural, que precisa ser mudada de forma eficaz, mesmo que tais ações aconteçam em espaços externos à universidade", afirma a instituição, que ainda lembrou que trotes são proibidos.

O centro universitário afirma que vai colocar o departamento de psicologia da instituição à disposição dos alunos e que estes terão de dedicar parte de seu tempo livre para projetos sociais voltados às populações vulneráveis.

Também diz que considera importante um trabalho com alunos de todos os cursos para que entendam o alcance de atitudes impensadas.

Nesta sexta, o São Camilo foi notificado pelo MEC (Ministério da Educação) a prestar esclarecimentos sobre medidas adotadas em relação ao caso. A Unisa e outras duas universidades também foram notificadas.