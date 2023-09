SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo dia seguido, a cidade de São Paulo atingiu na tarde deste sábado (23) o recorde de temperatura. Os termômetros marcaram mais uma vez 34,7ºC, o mesmo registrado na sexta-feira (22).

Até então, o dia mais quente havia sido no último domingo (18), quando os termômetros marcaram 33,9°C.

O recorde anterior de temperatura também foi registrado no inverno, no último dia 13, com 33,3°C. Antes dos três dias com recorde de calor em plena estação mais fria do ano, a capital paulista havia registrado a máxima mais alta de 2023 em 16 de janeiro, no verão, com 32,5°C.

De acordo com as previsões meteorológicas, as temperaturas devem subir ainda mais neste domingo (24) em São Paulo. A expectativa, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), é um novo recorde de temperatura máxima do ano, que poderá atingir os 36°C no período da tarde.

Mesmo durante a madrugada deste domingo, a previsão é de calor, com registros por volta dos 20°C e sensação de tempo abafado. A umidade do ar estará em declínio nas horas de maior aquecimento, com valores mínimos próximos aos 23%. Não há previsão de chuva para a capital e região metropolitana.

Uma forte onda de calor atinge todo o país, neste domingo (24), a previsão é de que 12 capitais brasileiras atinjam temperaturas máximas de pelo menos 35°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Apenas uma capital, Porto Alegre (RS), terá temperatura máxima abaixo de 30°C (21°C), segundo o instituto.

A forte onda de calor que atinge o país e fez com que a cidade de São Paulo tivesse o inverno mais quente dos últimos 62 anos.

Segundo o Inmet, a temperatura média da estação neste ano ficou em 26°C. É o registro mais alto desde 1961, quando a cidade teve no inverno temperatura média de 25,2°C.

QUE ONDA É ESSA?

O país vive uma onda de calor fora de época e há alerta de grande perigo para altas temperaturas até domingo, de acordo com o Inmet. Além das capitais, o instituto informou que os termômetros podem ultrapassar os 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e do Norte, além do interior de São Paulo -neste sábado, Ribeirão Preto teve 38°C.

Ondas de calor se caracterizam por um aumento de 5°C em relação às médias de temperatura. Se o aumento é verificado em um período de 2 a 3 dias, o alerta é moderado. De 3 a 5 dias, passa a ser de perigo. Por mais de cinco dias consecutivos, o aviso passa para a categoria de grande perigo.

O calor é provocado pelo tempo e redução da nebulosidade, que mantém a temperatura da massa de ar elevada. Está em curso um fenômeno que causa um bloqueio atmosférico que faz com que os ventos ocorram em níveis superiores da atmosfera, o que faz prolongar os dias de altas temperaturas.

VEJA OITO DICAS PARA MANTER-SE BEM EM DIAS QUENTES

Defesa Civil emite alerta e cuidados para períodos de calor extremo

Hidrate-se

Não substitua água por bebidas alcoólicas

Faça refeições leves e frias mais vezes ao dia

Prefira ambientes arejados e evite aglomerações

Proteja-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar

Use soro fisiológico nos olhos e narinas

Não faça exercícios físicos em horários com maior incidência de raios UV, das 11h às 17h

Evite a exposição excessiva ao sol, pois pode causar mal-estar e insolação