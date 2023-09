Nunca antes na história da humanidade o acesso à informação foi tão fácil, veloz e múltiplo. Mas isso não significa que a nossa forma de nos informar seja maravilhoso. Do mesmo jeito, nunca antes foi tão necessário estar atento às fontes das informações que consumimos para evitar e enfraquecer a proliferação das fake news. E esta quinta semana de setembro é uma boa ocasião para se refletir sobre isso.

No dia 25 celebramos o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão. A data foi criada para relembrar o nascimento de Edgar Roquette-Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país. Médico, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta, Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, chamada posteriormente de Rádio MEC após ser doada, em 1936, ao Ministério da Educação. Morte do geógrafo, sociólogo, pensador e ativista do combate à fome pernambucano Josué de Castro (50 anos) Dia de Iom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com Setembro, Outubro ou Novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol

Nascimento da atriz e dubladora paulista Nícia Soares (95 anos)

Nascimento da cantora, compositora e folclorista maranhense Maria de Lourdes Argollo Oliver, a Dilu Melo (110 anos)

Nascimento do compositor francês Jean-Philippe Rameau (340 anos) - um dos maiores compositores do período Barroco-Rococó. Na França, porém, é tido como a maior expressão do Classicismo musical

Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado extraoficialmente por brasileiros, para marcar a data do nascimento do Médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do Rádio brasileiro, Roquette-Pinto, nascido em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil

Dia Nacional do Trânsito

Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (47 anos)