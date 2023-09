SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas e teve parte da casa incendiada na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, na noite deste domingo (24). Segundo a Polícia Militar, o marido da vítima é suspeito de ter cometido o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h55 para conter um incêndio na residência, que fica em uma comunidade conhecida como Boi Malhado.

Um quarto e um banheiro foram atingidos pelas chamas e pela fumaça. No banheiro os bombeiros encontraram a vítima já sem vida, com pelo menos sete marcas de perfurações com faca.

A mulher tinha três filhas. Um delas, de sete anos, estava na casa no momento do crime e foi socorrida por vizinhos.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Publica), o crime foi registrado como feminicídio na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e foi solicitada a realização de uma perícia no local.

Em entrevista coletiva, o tenente da PM, Bruno Pereira, disse que vizinhos contaram que a vítima e o companheiro estavam juntos havia pouco mais de um ano e tinham se casado recentemente. À polícia eles também relataram ter ouvido gritos e barulho de briga antes do incêndio

"Não conseguimos localizar [o marido]. Com a chegada da Polícia Militar ele não estava mais no local. Estão sendo feitas diligências para tentar localizá-lo", disse o PM.