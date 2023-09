SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI dos ataques de 8 de janeiro, pediu acesso à agenda secreta do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos.

A parlamentar protocolou o requerimento "considerando sua possível participação em conversas de teor golpista". O pedido ainda precisa ser aprovado. Quem decide se o pedido entra na pauta para votação é o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI.

A solicitação vale para o período de 31 de outubro de 2022 a 10 de janeiro de 2023. Eliziane também quer acesso aos compromissos públicos e confidenciais do militar.

Reportagem do UOL sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid mostra que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores.

Esse relato consta em um dos anexos com depoimentos já prestados por Cid à PF, de acordo com duas fontes que acompanharam as negociações.

Cid, que estava preso desde maio após uma operação da PF que tinha como objeto a falsificação de cartões de vacinação, deixou a prisão após a homologação do acordo.

Além de contar aos investigadores sobre os planos golpistas, o tenente-coronel apresentou informações sobre outros temas, como o esquema de venda de joias, as fraudes em certificados de vacina e as suspeitas de desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto.

Em nota, a Marinha diz que não teve acesso à delação de Cid e não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no poder Judiciário. O UOL tenta localizar a defesa de Garnier.