RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um acidente na rodovia BR-414, na altura de Anápolis, a 55 km de Goiânia, em Goiás, deixou ao menos seis mortos na manhã desta segunda-feira (25). A colisão envolveu 14 veículos, incluindo três caminhões.

O Corpo de Bombeiros de Goiás não informou quantas pessoas ficaram feridas nem a identidade dos envolvidos no acidente. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas sentadas às margens da rodovia, à espera do resgate.

A corporação disse ainda que a informação de que seis pessoas morreram é preliminar. As vítimas foram levadas para o hospital estadual Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis.

Um dos veículos envolvidos na colisão era um caminhão caçamba vazio, que derramou diesel. A área ao redor foi interditada para evitar explosões. Outros dois caminhões graneleiros carregados também colidiram.

Quatro viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), cinco viaturas do Corpo de Bombeiros de Anápolis e equipes de bombeiros de Pirenópolis (GO) foram mobilizadas para atuar na rodovia, que segue interditada.

Procurada, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que não conseguiu contato com as equipes que estão no local.